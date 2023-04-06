В Челябинской области отменили аукцион по созданию интеллектуальной транспортной системы

С помощью интеллектуальной системы хотели перераспределить транспортные потоки и уменьшить пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском управлении антимонопольной службы отменили аукцион по созданию интеллектуальной транспортной системы для Челябинска и Магнитогорска. Это сделали после жалоб двух фирм. Доводы потенциальных подрядчиков сочли частично обоснованными.

Жалобы подали компании «Швабе-Москва» и «Эр-Телеком Холдинг». Они указывали, что в техническом задании не названы условия допуска оборудования и не хватает необходимых для расчета стоимости работ данных.

Напомним, за создание системы управления дорожным движением в Челябинской области готовы заплатить до 207,8 млн рублей. Детекторы на улицах, датчики погодных условий, видеокамеры и светофоры планируют объединить в единый комплекс, которым станет управлять программа. В результате должно снизиться количество аварий и дорожных заторов.

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