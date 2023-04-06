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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 6:49

В Челябинске перевозивший бульдозер грузовик врезался в мост

Кабину бульдозера помяло, а мост уцелел
Елена КОЛЧИНА
Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

В Челябинске грузовик, перевозивший на платформе бульдозер, не уместился под мост. Кабина бульдозера врезалась в перекрытие. Авария произошла вечером 5 апреля на пересечении проспекта Победы и улицы Российской.

Как сообщают очевидцы, на мосту повреждений не заметно. Водитель грузовика не стал вызывать сотрудников ГИБДД и уехал с места происшествия.

Напомним, в Челябинске машина снесла забор, вылетела на тротуар и врезалась в дерево.

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