В Челябинской области снизилась безработица, но сотрудников все равно не хватает

Безработными сейчас считаются 13 тыс. жителей Челябинской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области снизилась официально регистрируемая безработица. По данным к 1 апреля, на учете в службе занятости стоят 13 тыс. человек — на 300 меньше, чем месяцем ранее и на 28,1 тыс. человек меньше, чем в апреле «ковидного» 2021 года.

Как сообщают в региональной Контрольно-счетной палате, уровень безработицы в Челябинской области сейчас составляет 0,7%.

Специалисты КСП связывают уменьшение безработицы со снятием коронавирусных ограничений и ростом количества самозанятых южноуральцев.

Одновременно в Челябинской области растет количество незанятых вакансий. В начале апреля работодатели заявили, что ждут 34,6 тыс. сотрудников. Это на 2,7 тыс. больше, чем месяц назад и на 3,1 тыс. больше, чем в апреле 2021 года.

Напомним, среди дефицитных профессий в Челябинской области 2023 году оказались стрелок и социолог. В регионе также недостает врачей-офтальмологов.

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