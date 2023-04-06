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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:39

В Челябинской области снизилась безработица, но сотрудников все равно не хватает

Открытыми остаются 35 тысяч вакансий
Елена КОЛЧИНА
Безработными сейчас считаются 13 тыс. жителей Челябинской области

Безработными сейчас считаются 13 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области снизилась официально регистрируемая безработица. По данным к 1 апреля, на учете в службе занятости стоят 13 тыс. человек — на 300 меньше, чем месяцем ранее и на 28,1 тыс. человек меньше, чем в апреле «ковидного» 2021 года.

Как сообщают в региональной Контрольно-счетной палате, уровень безработицы в Челябинской области сейчас составляет 0,7%.

Специалисты КСП связывают уменьшение безработицы со снятием коронавирусных ограничений и ростом количества самозанятых южноуральцев.

Одновременно в Челябинской области растет количество незанятых вакансий. В начале апреля работодатели заявили, что ждут 34,6 тыс. сотрудников. Это на 2,7 тыс. больше, чем месяц назад и на 3,1 тыс. больше, чем в апреле 2021 года.

Напомним, среди дефицитных профессий в Челябинской области 2023 году оказались стрелок и социолог. В регионе также недостает врачей-офтальмологов.

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