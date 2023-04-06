В Челябинской области могут наладить сборку китайских грузовиков

Фото: пресс-служба губернатора
В Челябинской области могут начать сборку китайских грузовиков Sinotruk. Такую возможность обсудил с руководителями иностранного завода губернатор Алексей Текслер во время визита в провинцию Шандунь.
Губернатор пригласил представителей компании в Челябинскую область для продолжения переговоров.
Как уточнили в пресс-службе главы региона, в Челябинской области заинтересованы в изготовлении шоссейных грузовиков. Китайская государственная компания Sinotruk Group выпускает также самосвалы и тягачи для различных отраслей. С конвейеров ежегодно сходит по 240 тыс. тяжелых машин.
Ранее Алексей Текслер предложил запустить прямые авиарейсы из Челябинска в Китай.
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