В Челябинской области могут наладить сборку китайских грузовиков

Фото: пресс-служба губернатора

В Челябинской области могут начать сборку китайских грузовиков Sinotruk. Такую возможность обсудил с руководителями иностранного завода губернатор Алексей Текслер во время визита в провинцию Шандунь.

Губернатор пригласил представителей компании в Челябинскую область для продолжения переговоров.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, в Челябинской области заинтересованы в изготовлении шоссейных грузовиков. Китайская государственная компания Sinotruk Group выпускает также самосвалы и тягачи для различных отраслей. С конвейеров ежегодно сходит по 240 тыс. тяжелых машин.

Ранее Алексей Текслер предложил запустить прямые авиарейсы из Челябинска в Китай.

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