Парень с розовыми волосами и серьгой в носу работает на челябинском заводе

Яркая внешность не мешает Григорию работать на заводе. Фото: Hornews.com

Григорий Пономарев выделяется среди своих коллег – заводчан. У 20-летнего студента механико-технологического колледжа и точит поршневые кольца и распредвалы для двигателей в Челябинском тракторном заводе. А еще у него нежно-розовые волосы, пирсинг в носу и серьга-скрепка в ухе.

В конце прошлого года третьекурсник попал на практику в ЧТЗ и остался здесь работать:

— Раньше я хотел учиться на программиста, даже освоил несколько языков программирования. Но потом понял, что в ближайшее время будут востребованы рабочие профессии, и поступил на одну из них. А выпускаться из колледжа, ничего не умея, мне не хотелось. Теория, конечно, важна, но весь опыт приобретаешь через руки, − рассказал Hornews.com Григорий.

Наставник Гриши Руслан отмечает, что парень очень талантливый. Хотя смотря на парня и не скажешь, что он работает на заводе – слишком уж эпатажная внешность.

Гриша и его наставник Руслан. Фото: Hornews.com

На работе по технике безопасности Григорий надевает шапку. А носом в станок не лезет. Поэтому яркий внешний вид работать не мешает.

Гриша часто экспериментировал с внешностью: отращивал волосы до плеч, обесцвечивал их, а потом брился почти «под ноль». А потом покрасил половину в розовый цвет, половину − в черный.

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