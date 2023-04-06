В Челябинске разыскали и собираются оштрафовать водителя грузовика, который врезался в мост

Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

В Челябинске разыскали водителя тягача Scania, который перевозил спецтехнику и не уместился под мостом. Авария случилась на пересечении проспекта Победы и улицы Российской вечером 5 апреля. Кабина гусеничного крана-трубоукладчика врезалась в перекрытие. Очевидцы сообщали, что кран пострадал значительно сильней моста. Однако сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и заключили, что мост тоже поврежден.

Водитель тягача не стал ждать полицейских и уехал с места происшествия, но его разыскали. Выяснилось, что 47-летний мужчина проигнорировал дорожный знак «Ограничение высоты». В отношении водителя составили административные протоколы о несоблюдении требований знака, повреждении дорожного сооружения и оставлении места ДТП. За все эти нарушения предусмотрены штрафы от 500 рублей до 10 тыс. рублей.

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