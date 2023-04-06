В Челябинске у ДС «Юность» продолжают строить «дизайнерский амфитеатр»

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжают возводить амфитеатр на площадке возле дворца спорта «Юность».

— Дизайнерский амфитеатр станет местом для общения молодежи, — сообщила после визита на площадку мэр Наталья Котова. — На деревянных ступенях можно будет отдыхать, слушать музыку, снимать видео.

Пока что дерева на ступенях нет. На отгороженной сеткой территории установили лишь бетонные блоки. Их начали монтировать в конце марта, уже после окончания контракта на создание амфитеатра. С воплощением проекта в жизнь сразу возникли проблемы: первый подрядчик даже не приступил к работе, фирму оштрафовали и выбрали другого исполнителя. Стоимость сравнительно небольшой конструкции составила 2,7 млн рублей.

Фото: администрация Челябинска

Наталья Котова проверила также будущую пешеходную зону на проспекте Победы. На участке между улицами Солнечной и Молдавской прокладывают велосипедные дорожки и детские площадки. Глава города пообещала, что рядом посадят дополнительные деревья и поставят фонари.

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