Юбилейный тур – 40 лет легендарной рок-опере «Юнона и Авось» в Челябинске

«Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду»… Сравниться с музыкой и стихами рок-оперы «Юнона и Авось» по красоте, экспрессии и силе воздействия на зрителя до сих пор не может ни одно отечественное музыкальное произведение этого жанра.

Вот уже 40 лет эта легендарная рок-опера идет с неизменным успехом и полным аншлагом! Знаменитый кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике, после чего последовали триумфальные мировые гастроли.

Летом 2009 года во Франции театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось». Полная авторская версия является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В ней соединились традиции русской духовной музыки, фольклор и жанры «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой России Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Великолепные хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Иствикские ведьмы», рок-оперы «Хоакин Мурьета») делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем. Главный режиссер спектакля Александр Рыхлов – один из лучших московских режиссеров, известный своими работами в театре и в концертных программах.

В спектакле заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны. В роли графа Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы, успешные участники проекта «Голос» и актер Театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Март и Елизавета Виноградова. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»), Мария Савина, Егор Николаев и Леонид Сивец.

Рок-опере «Юнона и Авось» рукоплескали зрители таких стран как США, Канада, Германия, Франция, Швейцария, Израиль и Финляндия. Более 50 спектаклей в год дает театр Алексея Рыбникова по всей территории России от Калининграда до Владивостока.

До скорой встречи на спектакле «Юнона и Авось» в юбилейном туре «40 лет легендарной рок-опере»! https://chel.kassy.ru/events/teatr/2-31675/