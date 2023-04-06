В Челябинской области похолодает до -11 и снова начнется гололед

Южноуральцев предупреждают о холоде и снеге с дождем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области нетипичное для апреля тепло смениться похолоданием. Уже в ночь на пятницу 7 апреля температура воздуха опустится до -2, -7 градусов. Местами начнутся дожди с мокрым снегом, сильнее всего они будут на юго-западе региона.

К утру пятницы может возникнуть гололед. Днем дождь и мокрый снег продолжатся, воздух прогреется только до +2, +7 градусов.

До конца недели по ночам температура станет опускаться ниже нуля. Специалисты ожидают, что в темное время суток будет от -4 до -11 градусов. При этом днем в субботу ожидают всего +4, +9, а в воскресенье +9, +14.

Напомним, из-за погоды в национальном парке «Зигальга» запретили многодневные походы.

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