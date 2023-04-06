Из аэропорта Челябинска планируют запустить прямые рейсы в Циндао

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У. Фото: правительство региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и секретарь парткома, начальник постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь У провели рабочую встречу. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах высшего образования, туризма, экономики и промышленности. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, одной из тем, поднятых в ходе беседы, стало открытие прямого рейса из Челябинска в Циндао.

— Циндао – экономический центр провинции Шаньдун. В настоящее время уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации рейса, — отметили в правительстве Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер предложил расширить сотрудничество по укреплению товарооборота. В частности, рассмотреть возможность организации поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун. Также он предложить открыть в демо-зоне ШОС выставочный павильон с товарами из Южного Урала.

Между ЮУрГУ и двумя вузами провинции - Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом - уже заключены соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования. Губернатор Алексей Текслер отметил, что регион готов принимать большее количество китайских студентов и преподавателей.

Стороны обсудили вопросы и в сфере туризма. Гостям из Китая могут быть интересны национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты региона, а жителям Челябинской области - достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне. Со своей стороны, Южный Урал готов предложить готовые пакетные туры для туристов.

Также планируется усилить кооперационные связи в сфере машиностроения. У Челябинской области и провинции Шаньдун уже есть успехи в совместной работе.

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