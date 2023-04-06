Главе Катав-Ивановского района предъявили обвинение в мошенничестве на 4 млн рублей

Николай Шиманович. Фото: администрация Катав-Ивановского района

Следственные органы в Челябинской области предъявили обвинение в мошенничестве главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело Шимановича не связано с нынешней работой. В 2019-2021 годах он был адвокатом. По версии следствия, в это время Шиманович похитил более 4 млн рублей у компании, интересы которой он представлял в судах.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Они также осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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