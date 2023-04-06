Власти Магнитогорска хотят взыскать 52 млн рублей с хоккейного клуба «Металлург»

Дело рассматривает Арбитражный суд Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) администрации Магнитогорска подало в суд на хоккейный клуб «Металлург». В исковом заявлении чиновники указали, что спортивная организация смогла безосновательно обогатиться за счет использования ледовой арены и прилегающего к ней участка на проспекте Ленина.

Дело рассматривает Арбитражный суд Челябинской области. КУИЗО хочет взыскать с хоккейного клуба 52,3 млн рублей. Чиновники считают, что именно такую сумму при использовании арены удалось заработать «Металлургу» в период с 2007 по 2022 год.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 апреля. В качестве третьей стороны собираются привлечь администрацию Магнитогорска.

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