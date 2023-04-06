На улице Калинина в Челябинске остановилось движение трамваев из-за столкновения автобуса с легковушкой

Фото: читатель КП
Вечером 6 апреля автобус столкнулся в Челябинске с иномаркой. ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Калинина.
— Автобус с легковушкой встали поперек трамвайных путей. Из-за ДТП движение перекрыто в обе стороны, — рассказал читатель КП.
Фото: читатель КП
Пострадавших нет. Сейчас устраняются последствия аварии.
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