В Челябинской области отправили под домашний арест главу Катав-Ивановского района

Николай Шиманович занял пост главы района в феврале 2021 года. Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / Vk.com

В Челябинской области суд избрал меру пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, он проведет два месяца под домашним арестом.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 4 июня, — уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело Шимановича связано с его предыдущей работой. По данным следствия, обвиняемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей у компании, интересы которой он представлял.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Сам Шиманович вину свою не признает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.