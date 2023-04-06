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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 15:12

В Челябинской области отправили под домашний арест главу Катав-Ивановского района

Николай Шиманович обвиняется в мошенничестве
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Николай Шиманович занял пост главы района в феврале 2021 года. Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / Vk.com

Николай Шиманович занял пост главы района в феврале 2021 года. Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / Vk.com

В Челябинской области суд избрал меру пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, он проведет два месяца под домашним арестом.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 4 июня, — уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело Шимановича связано с его предыдущей работой. По данным следствия, обвиняемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей у компании, интересы которой он представлял.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Сам Шиманович вину свою не признает.

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