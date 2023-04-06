Стрелявший по окнам жилого дома в Челябинске оказался подростком

След от пули на балконе обнаружила жительница многоэтажки. Фото: Вечерний Челябинск

Полицейские установили в Челябинске личность нарушителя, который открыл стрельбу по жилой многоэтажке на улице Пионерской. Им оказался подросток с пневматическим пистолетом. Парень баловался вместе со своим другом.

— В настоящее время подростки находятся в отделе полиции вместе с законными представителями, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении несовершеннолетнего стрелка составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), а его родителям предстоит отвечать по статье о неисполнении своих обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

В ходе поиска нарушителя полицейские проводили поквартирный опрос жителей ближайших домов. Выяснилось, что в день стрельбы кто-то кидал бутылки с водой из окна. Благодаря этим показаниям и удалось выйти на след стрелявшего.

— В ходе дальнейшей работы один из подростков рассказал, что на прошедшей неделе из пневматического пистолета малой мощностью, на который не предусматривается получение лицензии, демонстрируя пневматику друзьям, выстрелил в сторону соседнего дома, умысла на причинение кому-либо вреда у него не было, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции добавили, что жильцы квартиры не смогли сказать, когда именно выстрелили в окно. Повреждение стекла они заметили только накануне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.