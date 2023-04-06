УФАС возбудило дело на челябинскую школу из-за нарушений в контракте на питание учащихся

Фото: Олег ЗОЛОТО

УФАС возбудило дело в отношении школы №127 города Челябинска. Антимонопольщики усматривают в действиях образовательного учреждения признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Речь идет о передаче «Уральскому комбинату питания» в безвозмездное пользование кухни и столовой школы для выполнения контрактов на организацию питания учащихся. По данным челябинского УФАС, это было сделано еще до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Кроме того, антимонопольное ведомство подозревает «Уральский комбинат питания» в картельном сговоре. В ближайшее время компанию ждет проверка.

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