Привет из детства: при ремонте в старинном доме в Челябинске нашли «сокровища» советских школьников

Фото:Hornews.com

В Челябинске во время ремонта в старинном доме на улице Воровского нашли множество вещей, оставленных там детьми десятилетия назад. Как сообщает Hornews.com, из печей рабочие вытащили две рогатки, батарейку «Элемент 332», билеты в кино, игрушечный пистолет, бутылочку из-под марганцовки.

Ранее владельцы здания находили в нем бумажные самолетики и обрывки газет 1950-х годов.

Есть, впрочем, и вещи, которые в доме могли припрятать взрослые. Среди таких пачка болгарских сигарет, бутылки из-под водки и шампанского.

Находки не выбрасывают, а собирают в одну коробку. После ремонта в доме собираются отвести место под небольшую историческую экспозицию.

Здание на улице Воровского, 5 построили в конце XIX века как дом трудолюбия. Там предлагали нищим челябинцам работу за небольшую плату. Позже в доме размещались церковно-приходское училище, начальная школа областная заочная средняя школа. В 1990-х в бывшем доме трудолюбия работал информационно-обучающий центр общества «Знание».

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