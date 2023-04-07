По Таганаю летом проложат участок Большой уральской тропы для туристов

Фото: нацпарк "Таганай"

Через Челябинскую область пройдет Большая уральская тропа. Это туристический маршрут, который протянется через несколько регионов. Участок тропы будет находиться на территории национального парка «Таганай». Маркировкой этого отрезка пути займутся летом 2023 года.

— Маршрут начнется от входа в национальный парк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Общая протяженность Большой уральской тропы превысит тысячу километров. Маршрут свяжет Челябинскую область со Свердловской областью, Башкортостаном и Пермским краем. Начинаться тропа будет в Белорецке, а заканчиваться — в Красновишерске.

Напомним, в Челябинской области включить в большой маршрут для путешественников планируют также озера Зюраткуль и Тургояк.

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