В Челябинской области 10-метровая противопожарная стена упала на жилой дом

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области противопожарная стена рухнула на жилой дом.

Десятиметровая стена стояла между двумя двухэтажными жилыми домами на улице Красногвардейской. Оба здания старой постройки, с каменным первым этажом и деревянным вторым. Стена должна была служить преградой для огня в случае ЧП, но со временем накренилась. Часть каменной кладки обрушилась на кровлю и стену жилого дома. Крупными камнями завалило проход возле стены до самых окон второго этажа.

— Падение кладки остановила крыша ближайшего домовладения, а часть камней из рассыпавшейся стены упали на участке, не задев никого из людей, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Спасатели пригнали на место происшествия автовышку, чтобы разобрать завалы. Они также занялись укреплением стены, чтобы она прекратила разрушаться.

Напомним, в тот же день в Челябинской области погибли четверо рыбаков. Они провалились под лед на озере. Спасатели пытались добраться до тонувших людей, но лед под ними тоже проламывался.

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