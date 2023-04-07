Международный форум, посвященный современным проблемам взаимодействия танцевальных культур, пройдет в Челябинске

Масштабный Международный форум «Современные грани взаимодействия танцевальных культур в евразийском пространстве» проходит с целью расширения межнационального сотрудничества в области культуры и искусства, в рамках объявленного в 2023 году Года педагога и наставника. В программе форума:

1. 10-14 апреля. Курсы повышения квалификации «Современные вопросы хореографической педагогики в разнообразии видов и форм танцевальной деятельности».

2. 14 апреля. Международная научно-творческая конференция «Актуальные проблемы современного хореографического искусства и образования. Отечественные традиции и международная практика. Направления работы конференции:

Актуальные проблемы детской хореографии (обучение, воспитание, система выразительных средств, особенности создания репертуара на основе классического, народного, историко-бытового танца, видов современной хореографии и пр.);

Новые тенденции спортивного бального танца (традиции и инновации, возрастные особенности, композиционное мышление, психологические особенности подготовки спортсменов, исполнителей и пр.);

Современная хореография – платформа поиска и решений (специфика основных направлений, композиционные традиции и авторское решение, музыка, импровизация, творческое кредо балетмейстеров, исторические условия формирования школы, интерпретация различных видов танца и пр.).

3. 14-16 апреля. Международный кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Международный фестиваль среди студентов. Ежегодный турнир «Кубок Губернатора Челябинской области» по танцевальному спорту одно из крупнейших спортивных мероприятий региона.

Это яркое спортивное событие направлено на создание спортивной, культурной и образовательной среды города и области, на привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, созданию эстетики городского пространства. В 2023 году соревнования «Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту» получили статус международных от Евроазиатского танцевального совета (EADC). Спортивная программа соревнований включает:

- Кубок Евроазиатского совета,

- фестиваль Про-Ам

- Международный фестиваль среди студентов,

- Чемпионаты и Первенства города Челябинска по танцевальному спорту,

- Российские соревнования по танцевальному спорту в 50 категориях,

- Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу.

Кубок губернатора Челябинской области подготавливает к главному танцевальному событию России — Кубку Кремля, который будет проходить через неделю после турнира в Челябинске.

Ярким событием Форумы станет творческая встреча заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, президента Российского танцевального Союза, Президента Евроазиатского танцевального совета (EADC), Почетного Вице-Президента Всемирного танцевального совета (WDC) Попова Станислава Григорьевича со студентами ЧГИК, участниками форума и Кубка губернатора Челябинской области.

Инициаторами и организаторами форума выступают кафедра физической культуры хореографического факультета Челябинского государственного института культуры и спортивная школа «Вероника».