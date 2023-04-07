Фонтан на площади Революции в Челябинске запустят в мае

Контролировать работу фонтана подрядчик должен будет с 3 мая до 17 сентября Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске до 2 мая расконсервируют фонтан в сквере на площади Революции. Сейчас для этой работы ищут подрядчика. По данным портала госзакупок, исполнителю готовы заплатить до 8,7 млн рубле.

Подрядчик обязан будет не только разобрать защитный фанерный короб, заменить часть оборудования, запустить и настроить фонтан, но и следить за гидротехническим сооружением в течение всего лета. А с 18 сентября до 15 октября необходимо разобрать фонтанное оборудование, отвезти его на склад и снова закрыть бассейн на зиму.

В администрации Челябинска сообщили, что большая часть стоимости контракта, почти 6,6 млн рублей — это плата за замену оборудования.

— Сложнейшее гидротехническое сооружение требует постоянного обслуживания, а также периодической замены оборудования и материалов, — пояснили в мэрии. — Полного обновления не проводилось с момента запуска фонтана, то есть 8 лет.

Часть деталей фонтана обновили в прошлом году. Тогда за это заплатили 1,4 млн рублей.

Напомним, осенью прошлого года новый фонтан запустили в Ленинском районе Челябинска. А всего в городе около 40 фонтанов.

Сейчас в Челябинске продолжают благоустраивать территорию у дворца спорта «Юность». Там строят амфитеатр, который, по мнению мэра Натальи Котовой, может стать популярной фотозоной.

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