«Назвали Иваном, в честь спасателя»: из черепахи, которую рыбак поймал в Челябинске, вытащили крючок

Назвали черепаху Иваном - в честь рыбака. Фото: Ольга Артемьева

В Челябинске вытащили крючок из горла красноухой черепахи, которую поймал в реке Миасс рыбак Иван Погорелов. Операция прошла непросто, но с минимальными рисками для животного.

– Врачи сказали, что было достаточно сложно – крючок черепаха захватила глубоко, он зацепился за глотку, но язык не поврежден. Крючок вытащили с минимальными рисками, – рассказала КП-Челябинск зооволонтер Юлия Артемьева.

Крючок, который извлекли из черепахи. Фото: Ольга Артемьева

Сейчас черепаха отдыхает и приходит в себя. Пока ей нельзя плавать в воде и есть. Скоро Юлия передаст питомца на передержку другому волонтеру с опытом заботы о рептилиях и всеми необходимыми условиями для содержания.

Еще для черепахи выбрали имя. Ее назвали Иваном, в честь рыбака, который вытащил ее из реки. Так он спас животное от неминуемой гибели – этот вид черепах не сможет выдержать зиму на Южном Урале.

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