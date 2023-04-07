Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Челябинской области

Маршрутка загорелась на ходу. Фото: соцсети
В Челябинской области маршрутка с пассажирами загорелась на ходу. Инцидент случился сегодня, 7 апреля, неподалеку от города Сатка. Полыхающий автомобиль засняли проезжающие мимо водители и сами пассажиры.
Известно, что маршрутка ехала в поселок Межевой. Все успели выйти из салона, так что в результате никто не пострадал. Сначала водитель попытался потушить машину своими силами, но потом пламя разыгралось — понадобилась помощь пожарных.
— Сообщение поступило в 06:41. Возгорание ликвидировано сотрудниками 49-й пожарно-спасательной части, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В причинах возгорания будут разбираться специалисты.
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