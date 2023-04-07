«Синара — Транспортные Машины» назвала размер зарплаты водителей новых троллейбусов в Челябинске

Троллейбусы должны выйти на линию в мае 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске готовятся к выходу новые троллейбусы местного производства. Обкатка должна начаться уже в апреле. В это время первая группа водителей уже заканчивает обучение. Об этом КП — Челябинск» рассказал гендиректор компании «Синара — ГТР» Сергей Брусник. Набор сотрудников нового предприятия продолжается, при этом за рулем будут и женщины.

— Развеиваю миф, мы обучаем и женщин, — уточнил в эфире радио «КП-Челябинск» Сергей Брусник. — Также мы рассматриваем иногородних граждан. Например, житель Чебаркуля может пройти курсы и работать. Индивидуально мы проговариваем компенсацию за проезд. Троллейбусы изготавливаются на заводе на площадке ЧТПЗ, и сегодня идет активный набор на ведущие специальности на данном предприятии.

Получать водители новых троллейбусов «Синара» будут 45 тысяч рублей сразу по окончании курсов. В течение года доход может вырасти.

— Заработная плата рассчитывается из ставки, месячной нормы и надбавок, — раскрыл подробности гендиректор компании. — При повышении квалификации с 3 до 1, безаварийном вождении в течение первого года зарплата может вырасти до 65-70 тысяч рублей. Думаю, это возможно.

Производство новых троллейбусов в Челябинске было открыто 10 февраля. В 2023 году планируется вывести на линию 168 машин. Вместе с этим идет реконструкция депо на Свердловском проспекте, еще одно депо будет построено на Артиллерийской, идет замена контактной сети.

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