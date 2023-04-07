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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:17

В Челябинске изменят маршрут автобуса №34

По новой схеме автобус будет курсировать с 8 апреля
Елена КОЛЧИНА
Маршрут автобуса станет немного длиннее

Маршрут автобуса станет немного длиннее

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 8 апреля изменится маршрут автобуса №34 «Автобусный парк — Мехколонна».

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», схему движения поменяли ради жителей жилого комплекса «Квартал у Озера». Автобус начнет делать небольшой крюк и вместо улицы Зальцмана проезжать по улице Трашутина.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Желающим попасть на улицу Зальцмана теперь рекомендуют пользоваться автобусом №2.

Напомним, в выходные в Челябинске изменят маршрут троллейбуса №19.

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