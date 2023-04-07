В Челябинске изменят маршрут автобуса №34

Маршрут автобуса станет немного длиннее
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске с 8 апреля изменится маршрут автобуса №34 «Автобусный парк — Мехколонна».
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», схему движения поменяли ради жителей жилого комплекса «Квартал у Озера». Автобус начнет делать небольшой крюк и вместо улицы Зальцмана проезжать по улице Трашутина.
Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"
Желающим попасть на улицу Зальцмана теперь рекомендуют пользоваться автобусом №2.
Напомним, в выходные в Челябинске изменят маршрут троллейбуса №19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.