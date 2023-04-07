Врач из Челябинска победила на конкурсе молодых онкологов

Фото: министерство здравоохранения Челябинской области

Онколог из Челябинска стала победителем в программе поддержки молодых специалистов «Врач будущего». Премия досталась заведующей центром амбулаторной онкоурологии Челябинского онкоцентра Наталье Глушанковой.

Конкурс среди практикующих врачей младше 40 лет проводило Российское общество онкоурологов. Врачи из разных регионов прислали на конкурс 70 проектов. Специалисты обменивались опытом в решении нестандартных медицинских проблем. Заявки подавали анонимно, их оценивали с помощью народного голосования и экспертного отбора.

Наталья Глушанкова отправляла на конкурс данные о четырех редких случаях из практики. В финал после всех этапов отбора прошел один проект.

— Это случай пациента с очень редкой патологией — карциномой урахуса, — рассказала Наталья Глушанкова.

Выступление челябинского онколога на защите проекта вызвало интерес, врачи из Санкт-Петербурга даже предложили коллеге написать совместную научную работу.

Ранее двух челябинских врачей признали лучшими в России.

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