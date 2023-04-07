Психологическая поддержка стала самой востребованной услугой Единого центра помощи семьям участников СВО

Фото: АСИ Смартека

Агентство стратегических инициатив в Москве собрало лучше практики помощи участникам спецоперации и их семьям. Опытом поделились делегации Челябинской, Ленинградской, Самарской, Воронежской и Новосибирской областей.

На Южном Урале уникальной стала работы мобильных бригад. С 1 февраля Челябинский областной центр соцзащиты «Семья» сопровождает участников СВО и членов их семей. помощь оказывают психологи, юристы, врачи и соцработники.

Проект Челябинской области первому заместителю руководителя Администрации Президента России Сергею Кириенко представила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она рассказала, что в мобильном офисе в Челябинске есть автомобиль, работает бригада специалистов. Самой востребованной услугой стала психологическая помощь.

— Обращаются семьи, которые потеряли в ходе спецоперации мужей, сыновей, братьев и отцов, — поделилась опытом Ирина Гехт. — После общения с психологами они находят силы вернуться к повседневным делам и начинают видеть в своей семье мощный ресурс жить дальше — с уважением и любовью к погибшему бойцу.

Специалисты помогают снизить уровень посттравматического стрессового расстройства и аутоагресссивных проявлений в семье.

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