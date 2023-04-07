В Челябинске сделали временную дорогу к детскому саду на Университетской набережной

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске отсыпали дорогу к детскому саду №93 на улице Университетская набережная. Ранее родители жаловались, что до садика не добраться.

Как объяснили в мэрии Челябинска, проложить постоянную асфальтовую дорогу и обустроить тротуар пока нельзя. Сделать это будет возможно только после окончания строительства в новом районе. Но чтобы путь в детсад не походил на полосу препятствий, придумали временное решение.

Сотрудники МБУ «ЭВИС» засыпали подъездную дорогу асфальтом, срезанным с дорог во время ремонта. Затем асфальтовую крошку утрамбовали тяжелой техникой. А застройщик посыпал щебенкой тропинку к самому детсаду и дорожки, ведущие к жилым домам.

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