Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти врача в Челябинской области

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после смерти врача в Челябинской области. Он также потребовал у главы регионального СУ СК Петра Решетникова доклад о ходе расследования.

Сотрудница больницы умерла в Южноуральске еще в сентябре 2022 года. Женщина упала на рабочем месте и сильно ударилась головой. Она получила серьезную траву, но коллеги вместо госпитализации отвезли пострадавшую домой. Там врач вскоре скончалась.

Как рассказали в информационном центре Следственного комитета, сотрудники ведомства уже проводили проверку после трагического случая и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Но близкие погибшей не согласились с таким положением вещей. Они уверены, что коллеги врача просто пытались скрыть несчастный случай в больнице. После обращения южноуральцев Александр Бастрыкин и велел начать расследование.

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