Тяжелый месяц для пернатых: в Челябинской области разрешили убивать глухарей и вальдшнепов

Сроки охоты меняются в зависимости от района Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области с 7 апреля открыли сезон весенней охоты не селезней, белолобых гусей и гуменников, глухарей, тетеревов и вальдшнепов. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», стрелять в птиц разрешено до 7 мая. При этом сроки охоты на птиц отдельных видов в разных районах региона не превышают 10 дней и меняются в зависимости от климатической зоны.

Например, в Кизильском районе охотиться на самцов тетерева можно с 7 по 16 апреля. А в Ашинском районе убивать белолобых гусей разрешено с 22 апреля по 1 мая.

В правилах охоты в этом году появились новшества. Охотиться на селезней с использованием живой подсадной утки можно только в одиночку или вдвоем. А подбирать раненых птиц дозволено на расстоянии не более 300 метров от укрытия, если это селезни, и не более 500 метров, если это гуси.

Как и раньше, запрещено стрелять в серых гусей, самок уток, тетеревов и глухарей.

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