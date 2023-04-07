Трассу под Магнитогорском засыпало апрельским снегом

Снег нагрянул в Магнитогорск и Башкортостан. Фото: Мария Дегтярева.

В Магнитогорск и его окрестности нагрянул снегопад. Водители жалуются на гололед и снежный накат на трассах рядом с городом.

Сотрудники госавтоинспекции соседней Башкирии, куда тоже заглянула непогода, просят водителей быть аккуратнее. А тем, кто успел «переобуться» на летние шины, советуют пока отказаться от поездок на машине.

− В Абзелиловском и Белорецком районах выпал снег. Настоятельно рекомендую к соблюдению скоростного движения, интервала и дистанции между транспортными средствами, − сообщил начальник управления ГИБДД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов.

В других регионах пока снега нет. Но значительно похолодало. Синоптики предупредили, что до конца недели по ночам температура будет опускаться ниже нуля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru