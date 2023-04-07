Уполномоченный по правам человека в Челябинской области предложила создать современные центры реабилитации инвалидов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко готовит доклад к губернатору Челябинской области о необходимости создания современных реабилитационных центров для инвалидов. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

– Мы понимаем, что это не только про медицину, но и про социокультурную реабилитацию, про возможность заниматься физической культурой. Мы понимаем, что сейчас количество инвалидов растет и будет расти. И это будут молодые мужчины, которые не захотят быть выброшенными из общественной жизни. И именно сейчас настало время повернуться в сторону проблемы и решить ее комплексно, – рассказала Юлия Сударенко.

Юлия Сударенко подчеркнула, что центры реабилитации есть в других регионах, а в Челябинской области пока существуют только труднодоступные санатории, не соответствующие современным стандартам.

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