«Мужики, не подвергайте себя риску»: Алексей Текслер обратился к рыбакам

Сразу четыре рыбака утонули в Челябинской области. фото: alexeytexlerofficial/t.me

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к рыбакам Челябинской области, опасаясь за их жизнь.

— Мужики, не подвергайте себя риску. Сезон закончился, выходить на лед опасно для жизни, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Поводом для такого обращения стала трагедия на озере Комкуль в Кунашакском районе. 6 апреля под лед провалилась группа рыбаков, четверо погибли, в том числе двое жителей Свердловской области, которые пытались помочь.

— Рыбаки пренебрегают своей безопасностью, не понимая, что трудно получить помощь в такой ситуации, — прокомментировал Алексей Текслер.

Также губернатор поручил спасателям срочно усилить работу и чаще разъяснять рыбакам правила, особенно перед выходными.

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