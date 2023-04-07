В центре Челябинска продают вьетнамский ресторан «Дед Хо»

Фото: Дед Хо / Vk.com
В Челябинске выставили на продажу кафе вьетнамской кухни «Дед Хо». Заведение находится в здании на улице Карла Маркса, 81. Собственник бизнеса опубликовал объявление на сайте Avito.
— Площадь помещения в аренде - 98 квадратных метров, удобное расположение кафе, сделан дизайнерский ремонт, рядом находится большое количество офисных зданий и ЖК «Башня Свободы», — говорится в объявлении.
Владелец заведения указывает, что покупателю достанется полностью укомплектованное кафе с обученным персоналом. По его словам, компания сотрудничает с проверенными поставщиками по системе «Меркурий», есть база наработанных клиентов.
Примечательно, что стоимость бизнеса в объявлении не указана. Продавец обещает предоставить всю информацию об оборудовании и работе кафе при личной встрече.
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