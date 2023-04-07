Автомойка и склад: в Челябинске выставят на продажу два недостроя за 46 и 7 млн рублей

Фото: мэрия Челябинска

Администрация Челябинска собирается реализовать на торгах два недостроя на улицах Чистопольской и Валдайской. Заявки на участие в аукционах начнут принимать уже с 10 апреля.

Первый объект незавершенного строительства расположен на улице Валдайская, 13а. Его изъяли через суд у индивидуального предпринимателя Бископа Р. Г. Площадь застройки составляет 4,6 тыс. кв. м. Начальная цена аукциона равняется 46,5 млн рублей. Победителю торгов предстоит завершить строительство склада.

Второй недострой расположен по улице Чистопольской. Он изъят по решению суда у фирмы «Техподдержка». Площадь застройки составляет 511 кв.м. На этом участке разрешено построить комплекс с автомойкой. Начальная цена аукциона составляет 7,3 млн рублей.

— Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, переводятся бывшему собственнику объекта за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, — сообщили в мэрии Челябинска.

Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 апреля по 19 мая. Сами торги пройдут 23 мая в 10:00. Все вопросы по объектам незавершенного строительства можно задать по телефонам 263-57-17, 263-00-71.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.