Более 600 школьных команд: в Челябинске на баскетбольном турнире «Лига Писклова» поставлен рекорд по числу участников

Призер Олимпийских игр Кирилл Писклов в Челябинске наградил победителей и призеров Школьной лиги по баскетболу 3х3. Фото Федерации баскетбола Челябинской области

В Челябинске завершился второй сезон Школьной баскетбольной лиги 3х3 имени Кирилла Писклова — серебряного призера Олимпийских игр в Токио. Именитый спортсмен, воспитанник челябинского баскетбола Кирилл Писклов в день Суперфинала провел мастер-класс для участников соревнований и наградил победителей и призеров.

Броски на точность с различной дистанции, игра под кольцом… Мальчишки и девчонки могли посоревноваться с призером Олимпиады, а еще и получить призы от одного из организаторов турнира - Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В Суперфинале — 5 и 6 апреля, за награды боролись победители дивизионов (турнир проводился в 32 муниципалитетах Челябинской области) среди юношей и девушек в трех возрастных группах — с 5-го по 11-й классы.

По словам президента Федерации баскетбола Челябинской области Николая Сандакова, турнир Школьная лига Писклова в этом году стал самым массовым в регионе: 612 команд, более 2500 участников из 131-й общеобразовательной организации и 32 муниципалитетов! Для сравнения, в прошлом году на предварительном этапе турнира участвовало 268 коллективов – 100 команд девушек и 168 команд юношей.

После окончания мастер-класса призер Олимпиады, двукратный чемпион мира (до 23 лет), победитель Европейских игр по баскетболу 3х3, чемпион Суперлиги по баскетболу 5х5 Кирилл Писклов еще добрых полчаса раздавал автографы и отвечал на вопросы юных баскетболистов, а после окончания финалов, наградил победителей и призеров турнира. Рассказал, что пришел в баскетбол в шесть лет, начал заниматься в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом поле, что старался не пропускать тренировки и не «филонить» на занятиях.

— В моем возрасте в Челябинске, в области не проводилось столько школьных турниров, как сейчас. Сегодня это десятки самых различных соревнований для всех возрастов и это здорово. Это старт для будущих чемпионов с одной стороны, с другой — возможность заниматься спортом, полюбить спорт, вести здоровый образ жизни. Когда в прошлом году мы начинали проводить такой турнир, то даже и представить не могли, что уже в следующем сезоне баскетбол 3х3 соберет более 2500 участников! В этом году к играм подключились школьные команды из Курганской области, и география и число команд, уверен, буде только расти, — поделился впечатлениями Кирилл Писклов.

КСТАТИ

После окончания мастер-класса Кирилл Писклов в торжественной обстановке вручил комплект формы Олимпийской сборной России своему первому тренеру Владимиру Владимировичу Аскарину, а специальный приз — олимпийскую майку, в которой была выиграна Олимпийская медаль - Арине Левченко из челябинской школы №73.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ФИНАЛА «ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КИРИЛЛА ПИСКЛОВА», 2023 ГОД

Юноши 5-7 класс: 1. МАОУ СОШ №25 Челябинск 2. МАОУ Гимназия №26 Челябинск 3. МБОУ СОШ №121 Снежинск Лучший игрок — Асхадуллин Кирилл, МАОУ СОШ №25 Челябинск

Девушки 5-7 класс: 1. МКОУ СОШ №21 (1) Миасс 2. МОУ СОШ №1 Верхнеуральск 3. МАУДО ДПШ Челябинск Лучший игрок — Бокова Яна, МКОУ СОШ №21(1) Миасс

Юноши 8-9 класс: 1. МОУ СОШ №3 Южноуральск 2. МОУ СОШ №17 Карталы 3. МОУ СОШ №2 Копейск Лучший игрок — Страшников Андрей, МОУ СОШ №3 Южноуральск

Девушки 8-9 класс: 1. МОУ СОШ №1 Верхнеуральск 2. МКОУ СОШ №2 Сим 3. МОУ Кременкульская СОШ Лучший игрок — Шиманова Елизавета, МОУ СОШ №1 Верхнеуральск

Юноши 10-11 класс: 1. МАОУ СОШ №15 Златоуст 2. МАОУ Лицей №67 Челябинск 3. МКОУ СОШ №21(1) Миасс Лучший игрок — Кирсанов Сергей, МАОУ СОШ №15 Златоуст

Девушки 10-11 класс: 1. МАУДО ДПШ Челябинск 2. МАОУ Гимназия №100 Челябинск 3. МОУ СОШ №1 Верхнеуральск Лучший игрок — Куницкая Арина, МАУДО ДПШ Челябинск

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