Из зоны СВО вернули домой 172 мобилизованных жителя Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За время проведения СВО в Челябинскую область вернули домой 172 жителя, которых ошибочно призвали в ходе частичной мобилизации. Такими данными поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

— Нам удалось вернуть из зоны СВО 172 южноуральца – в основном это были многодетные папы, некоторые – с серьезными заболеваниями, например, недавно с фронта вернулся мужчина с рассеянным склерозом. Сейчас в работе находится 6 таких обращений, — рассказала омбудсмен на пресс-конференции в медиахолдинге «ГранадаПресс».

Юлия Сударенко отметила, что сейчас особое внимание уделяется проблемам военнослужащих. В сентябре прошлого года была открыта горячая линия, куда по всем вопросам могли обращаться мобилизованные и их семьи. Сотрудники аппарата омбудсмена вели прием без предварительной записи, включая выходные дни. Всего с начала частичной мобилизации поступило более 2400 обращений по этой теме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.