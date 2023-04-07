В пяти городах Челябинской области объявлено предупреждение о смоге

В период НМУ предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Аше и Сатке ожидается смог. Как сообщает министерство экологии региона, предупреждение об НМУ первой степени в этих городах будет действовать с полуночи 8 апреля до 5 часов утра 10 апреля.

— На стационарных постах сети наблюдения и передвижными лабораториями ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха. Надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий области, — отметили в Минэкологии.

В настоящий момент промышленные предприятия региона начали выполнять меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

Напомним, в Роспотребнадзоре установили, что загрязнение воздуха увеличивает заболеваемость астмой и бронхитом. Челябинскую область включили в группу регионов, где загрязнение сильнее всего сказывается на здоровье жителей.

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