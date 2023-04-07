Житель Челябинской области перевел телефонным мошенникам 9 млн рублей

Мужчина переводил деньги частями в течение нескольких дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой телефонных мошенников в Челябинской области стал 60-летний житель Троицка. Мужчина перечислил аферистам 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Южноуралец рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист сообщил, что на мужчину оформили кредит в размере 1,6 млн рублей. Затем с троичанином начала разговаривать уже лжесотрудница банка. Мошенница пояснила, что именно в их учреждении находятся сведения о счете, который прикреплен к его анкетным данным. Далее она настойчиво рекомендовала произвести погашение займа.

Мужчина начал выполнять инструкции аферистов и обратился в несколько банков за получением кредитов, в том числе через различные онлайн-приложения. Для снятия всей суммы одобренного займа он позвонил на «горячую линию» банка и подтвердил операцию по выдаче 1,6 млн рублей через банкомат. После этого аферистка рекомендовала мужчине сменить телефон для «безопасности». Троичанин так и сделал, затем переслал все кредитные деньги на счет, который указали мошенники.

Но на этом все не закончилось. На следующий день аферистка снова позвонила и убедила мужчину взять кредит в размере 1,2 млн рублей уже в другом банке. За девять операций, совершенных через банкомат, южноуралец перевел все деньги на сторонние счета.

Далее мужчина оформил еще несколько кредитов на общую сумму около 6 миллионов рублей. Эти деньги он тоже перевел мошенникам. Об обмане он понял через несколько дней, когда аферисты перестали выходить на связь.

— По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции напоминают, что необходимо быть бдительными при поступлении звонков от неизвестных. Если вам представляются сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты или на вас пытаются оформить кредит, не поддавайтесь на указанные уловки – это мошенники!

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