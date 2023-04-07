В Ленинском районе Челябинска снесут 55 деревьев в рамках строительства новой дороги

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В рамках реконструкции автомобильной дороги в Челябинске снесут 55 деревьев на ул. Агалакова на участке от ул. Гагарина до ул. Гранитной. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

— Снос проводится на основании разрешения, выданного управлением экологии, для обеспечения проведения работ по строительству дороги, — отметили в комитете дорожного хозяйства.

Снос деревьев планируют начать 8 апреля.

Напомним, жители новостроек в ЖК «Плодушка» уже несколько лет ездят по убитой грунтовке на улице Агалакова. Новую дорогу им еще обещали при мэре Евгении Тефтелеве, но этого не произошло. Проектно-изыскательные работы начались в позапрошлом году. За них отвечала фирма челябинского депутата Евгения Павлюченко. В апреле прошлого года проектирование дороги проверил губернатор Алексей Текслер. Результат главу региона не удовлетворил, и у него состоялся жесткий разговор с подрядчиком.

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