В Челябинской области в выходные потеплеет до +14

Ночи останутся холодными, но днем погода будет вполне весенней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похолодание не затянется, в Челябинской области в выходные температура снова поднимется до +14 градусов. По прогнозам метеорологов, в субботу 8 апреля еще будет +5, +10, но уже в воскресенье днем воздух прогреется до +9, +14.

Правда, по ночам продолжит холодать до -2, -8 градусов.

Ветер 8 апреля будет дуть со скоростью 2-7, а при порывах — до 12 метров в секунду. 9 апреля он немного усилится — до 3-8 метров в секунду.

Специалисты ожидают переменную облачность, а существенных осадков не прогнозируют.

Напомним, накануне в Челябинской области выпал снег.

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