В Челябинской области вынесли приговор насмерть сбившему 11-летнюю девочку водителю

Место аварии. Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил 11-летнюю школьницу. Авария произошла в августе прошлого года в Магнитогорске. Врачи пытались спасти жизнь девочки, но она умерла по дороге в больницу.

48-летнего водителя Kia Sportage признали виновным в нарушении правил движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Суд также удовлетворил иск родителей погибшей девочки и обязал водителя выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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