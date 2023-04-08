В Челябинской области могут начать производство китайских холодильников

Фото: пресс-служба губернатора

Китайская фирма может начать производство холодильников в Челябинской области. Такое предложение сделал во время поездки в КНР губернатор Алексей Текслер. Он пригласил руководителей компании Aucma Co., Ltd приехать на Южный Урал и оценить потенциал сотрудничества.

Инвесторам из Китая Алексей Текслер пообещал всевозможные меры поддержки, индивидуальное сопровождение бизнеса и налоговые льготы.

По словам губернатора, китайская компания может не только открыть производство в Челябинской области, но и просто поставлять в регион свою продукцию. Холодильники из КНР в этом случае займут на рынке место техники, выпущенной европейскими компаниями.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, Aucma входит в крупный южноазиатский концерн, в большом количестве выпускающий холодильное оборудование всех видов.

Ранее Алексей Текслер предложил начать в Челябинской области сборку китайских грузовиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.