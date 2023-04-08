В Челябинской области могут начать производство китайских холодильников

Фото: пресс-служба губернатора
Китайская фирма может начать производство холодильников в Челябинской области. Такое предложение сделал во время поездки в КНР губернатор Алексей Текслер. Он пригласил руководителей компании Aucma Co., Ltd приехать на Южный Урал и оценить потенциал сотрудничества.
Инвесторам из Китая Алексей Текслер пообещал всевозможные меры поддержки, индивидуальное сопровождение бизнеса и налоговые льготы.
По словам губернатора, китайская компания может не только открыть производство в Челябинской области, но и просто поставлять в регион свою продукцию. Холодильники из КНР в этом случае займут на рынке место техники, выпущенной европейскими компаниями.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, Aucma входит в крупный южноазиатский концерн, в большом количестве выпускающий холодильное оборудование всех видов.
Ранее Алексей Текслер предложил начать в Челябинской области сборку китайских грузовиков.
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