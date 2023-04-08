В Челябинске на продажу выставили часть ТК «Алое поле»

В здании продают четвертый этаж. Фото: google.ru/maps

В Челябинске продают часть торгового комплекса «Алое поле», который находится на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Сообщение об этом разместили на популярном сайте бесплатных объявлений. Кроме того, информация о продаже помещений опубликована на отдельном сайте.

Купить за 96,9 млн рублей предлагают 1,5 тыс. квадратных метров — весь четвертый этаж комплекса и часть первого этажа, на которой находится отдельный вход. Этажи соединены грузовым лифтом.

Продавец предлагает провести на четвертом этаже перепланировку и открыть коворкинг, магазин, фитнес-центр или помещение для встречи студентов.

Ранее на четвертом этаже «Алого поля» находился дисконт-центр Adidas. Но он закрылся в 2018 году, задолго до ухода спортивного бренда из России. Сейчас на четвертом этаже ТК располагаются магазин недорогой одежды и студия рукоделия.

Ранее в Челябинске на продажу выставили вьетнамский ресторан, проработавший всего несколько месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.