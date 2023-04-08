Движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничат на пять месяцев из-за ремонта

В двух районах весной и летом будут менять асфальт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинский области с 10 апреля ограничат движение на нескольких участках трассы М-5.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения введут из-за ремонта асфальта в Сосновском и Чебаркульском районах. Свободное движение возобновится только 10 сентября.

По одной полосе дороги закроют для машин на участках с 1820 по 1829 километр (на левом и правом проездах), с 1844 по 1860 километр (также на левом и правом проездах) и с 1860 по 1871 километр трассы (только на левом проезде).

Реверсивное движение организуют на 1821, 1825, 1828, 1850, 1853, 1858 и 1866 километрах дороги.

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