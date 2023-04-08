После провального сезона главный тренер челябинского «Трактора» получил почетное звание

Награду тренеру торжественно вручили в Златоусте. Фото: пресс-служба хк "Трактор"

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин стал заслуженным тренером России. Награду ему передали вице-губернатора Станислав Мошаров и мэр Златоуста Максим Пекарский.

По правилам, звание заслуженного получает тренер, длительное время готовивший спортсмена или команду, которая добилась успеха на Олимпиаде или крупных международных соревнованиях.

Анвар Гатиятулин был наставником команды 2000 года рождения в хоккейной школе «Трактор». В составе команды выступал защитник Сергей Телегин. Сейчас он играет за «Трактор», а в прошлом году стал серебряным призером Олимпийских игр.

— За успехи своего воспитанника Анвар Гатиятулин удостоен звания, — сообщили в пресс-службе челябинского хоккейного клуба.

Успехи «Трактора» в минувшем сезоне оказались скромнее, чем успехи Сергея Телегина в национальной сборной. Челябинские спортсмены не смогли пробиться в плей-офф Континентальной лиги.

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