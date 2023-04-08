В Челябинске пассажирам и водителю пришлось прыгать на пандусе, чтобы закрыть дверь в автобус

Фото: Николай Ольховский

В Челябинске сломавшийся пандус не давал закрыть дверь в автобусе. Проблему пытались разрешить пассажиры и водитель, но окончательного успеха так и не добились.

О ситуации рассказал активист-колясочник и бывший депутат Николай Ольховский. По его словам, проблема возникла 7 апреля в автобусе №80.

Сначала автобус тронулся с остановки с распахнутой дверью: закрыться ей помешал не до конца прижавшийся к полу пандус. Находчивая пассажирка топнула по пандусу, дверь захлопнулась, и до следующей остановки все поехали в безопасности.

Затем исправить положение попытался заметивший неполадки водитель. Он отвинтил крышку пандуса и принялся веником выметать оттуда грязь, подняв пыльную бурю, — копоти под крышкой и впрямь скопилось много.

Но все усилия пропали даром. Подметенный пандус по-прежнему не желал прижиматься к полу как положено. Водитель прибег к уже проверенному пассажиркой методу и стал прыгать на пандусе, а потом попытался одновременно прижимать пандус ногой и жать на кнопку закрывания дверей. Наконец двери захлопнулись.

— К автобусу подошли женщина с ребенком — рассказал Николай Ольховский. — Автобус поехал дальше. Мальчик бежал рядом с дверями, но останавливаться и открывать двери водитель не стал. Пляска с закрыванием дверей продолжалась на каждой последующей остановке.

Проблема с пандусом оказалась не уникальным случаем.

— Это и на 18-м маршруте, — рассказал житель города в группе «Челябинский транспорта» во ВКонтакте. — Недавно видел, как в начале пути на Гагарина водитель не мог из-за пандуса закрыть двери.

А Николай Ольховский всего две недели назад рассказывал, как открывать заклинивший пандус в автобусе пришлось шампуром.

В надежде выяснить причины поломок в автобусах КП-Челябинск направила запросы в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также ОГКУ «Организатор перевозок». Как только ответы поступят, мы обязательно их опубликуем.

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