Кладбища в Магнитогорске обработают от клещей перед родительским днем

Акарицидная обработка кладбищ Магнитогорска продлится пять дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, с 11 апреля дней на территории кладбищ будут распылять специальный раствор против клещей.

В течение пяти дней дезинсекторы обработают все четыре магнитогорских кладбища: Левобережное, Правобережное, Южное и Новосеверное. Общая площадь составит более 327 гектаров. Горожан просят на это время воздержаться от посещения могилок.

– Используемые препараты безопасны для людей и домашних животных, однако просим магнитогорцев соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения территории городских кладбищ до завершения акарицидной обработки, – рекомендовали в мэрии.

Обработку успеют закончить до Радоницы, которая в этом году выпадает на 25 апреля, поэтому жители Магнитогорска успеют навести порядок на могилках родственников до праздника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.