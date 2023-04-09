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НовостиОбщество9 апреля 2023 5:43

Кладбища в Магнитогорске обработают от клещей перед родительским днем

Акарицидную обработку кладбищ начнут проводить со следующей недели
Дарья АНТОН
Акарицидная обработка кладбищ Магнитогорска продлится пять дней

Акарицидная обработка кладбищ Магнитогорска продлится пять дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, с 11 апреля дней на территории кладбищ будут распылять специальный раствор против клещей.

В течение пяти дней дезинсекторы обработают все четыре магнитогорских кладбища: Левобережное, Правобережное, Южное и Новосеверное. Общая площадь составит более 327 гектаров. Горожан просят на это время воздержаться от посещения могилок.

– Используемые препараты безопасны для людей и домашних животных, однако просим магнитогорцев соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения территории городских кладбищ до завершения акарицидной обработки, – рекомендовали в мэрии.

Обработку успеют закончить до Радоницы, которая в этом году выпадает на 25 апреля, поэтому жители Магнитогорска успеют навести порядок на могилках родственников до праздника.

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