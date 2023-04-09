В челябинском парке Гагарина расцвели подснежники

Подснежники только начинают распускаться. Фото: Марина Волкова

Предвестники весны — подснежники — появились в челябинском парке имени Гагарина. Об этом сообщила издатель и культуртрегер Марина Волкова на своей странице в социальной сети, выложив фото красивых цветов.

К слову, в этом году подснежники в Челябинской области побили все рекорды по цветению. Первую распустивший цветок обнаружили на оттаявшей поляне национального парка «Таганай». Там подснежники появились на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Из-за теплой погоды ото сна уже просыпаются и насекомые.

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