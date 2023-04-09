Еще в одном районе Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Жителей Южного Урала просят воздержаться от поездок в лес, чтобы снизить риск пожаров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Особый противопожарный режим введен на территории Кунашакского района с 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления лесами на Южном Урале.

О введении особого противопожарного режима ранее заявили также в шести районах области: Катав-Ивановске, Аргаяшском, Троицком, Сосновском, Нагайбакском, а также в Миассе. Жителей региона просят не посещать лес, а также воздержаться от разжигания костров и сжигания мусора, сухой травы. Нарушителей ждут крупные штрафы – до 20 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Южноуральцам, заметившим лесные пожары, советуют срочно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

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